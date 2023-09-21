快訊

經費逾1億！金門縣府暗渡陳倉建大佛園區？議員董森堡強烈反對

中職／李凱威致勝短打嚇到 葉總：他自己點的

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊與味全龍隊晚上在台北開打，味全龍隊李凱威7局下成功觸擊，龍隊終場以2：1擊敗兄弟，並由李凱威拿下單場MVP。記者林伯東／攝影
中信兄弟隊與味全龍隊晚上在台北開打，味全龍隊李凱威7局下成功觸擊，龍隊終場以2：1擊敗兄弟，並由李凱威拿下單場MVP。記者林伯東／攝影

「他自己點的，我也很驚訝。」味全龍隊總教練葉君璋談到李凱威今晚的短打，出乎自己預期，也成功製造中信兄弟隊內野混亂，讓三壘跑回超前分，以2：1險勝。

今晚在天母棒球場的龍象戰，雙方以1：1進入7局下，1出局、一三壘有人時，李凱威突然擺出短棒偷點，落點巧妙形成內野安打，三壘上代跑的張政禹發動快腿跑回超前分。

李凱威表示，自己面對魏碩成打擊掌握度不夠好，當下1好球，點失敗也還有機會，加上三壘也換了跑者，所以決定點下去，「張政禹下來有說，知道我會點，我想說以他的能力，有機會跑回來。」

李凱威的觸擊讓葉總嚇一跳，「那是他自己點的，因為我們觸擊戰術成功率沒那麼高，對他打擊也有信心，所以沒有特別下戰術。」針對球隊觸擊戰術不高，李凱威笑回：「我有在練。」

加上今天4打數3安打演出，李凱威本季對戰兄弟打擊率高達3成58，而本季平均打擊率是2成87，高出對戰其他球隊不少，李凱威則說：「不知道耶，狀況一陣一陣的，可能剛好狀況好的時候對到。」

中信兄弟隊與味全龍隊晚上在台北開打，味全龍隊李凱威（中）7局下成功觸擊，龍隊終場以2：1擊敗兄弟，並由李凱威拿下單場MVP。記者林伯東／攝影
中信兄弟隊與味全龍隊晚上在台北開打，味全龍隊李凱威（中）7局下成功觸擊，龍隊終場以2：1擊敗兄弟，並由李凱威拿下單場MVP。記者林伯東／攝影

李凱威 張政禹

延伸閱讀

中職／兄弟殺手！李凱威漂亮觸擊 龍隊重返第一

中職／龍隊「咒術迴戰」主題日 雙十連假天母登場

中職／周思齊致勝安、艾士特7局好投 兄弟中止3連敗

中職／李凱威不在…察覺龍隊右打陣 陳仕朋照樣好投

相關新聞

中職／兄弟殺手！李凱威漂亮觸擊 龍隊重返第一

中信兄弟隊與味全龍隊今晚原訂的本土王牌秀臨時換戲碼，兩名先發投手早早退場，中繼投手展現壓制力，然而勝負分水嶺在「兄弟殺手...

中職／林益全生涯第7支再見安打 曾峻岳中斷連15場救援

統一獅隊今天在台南球迎戰富邦悍將隊，打完前8局落後1分，9局下絕地大反攻，1出局後連續出現4支安打，攻下兩分逆轉戰局，林...

中職／徐若熙火球連發也早退 龍象2先發加起來投2.2局

中信兄弟隊與味全龍隊今晚原訂上演的本土王牌對決，早早謝幕，鄭浩均僅投11球就中離，徐若熙也是投到第58球提前退場，兩人加...

中職／王牌對決戲碼腰斬 鄭浩均右手緊繃投11球退場

天母球場今晚的中信兄弟隊鄭浩均與味全龍隊徐若熙本土王牌對決，演到一半就「腰斬」，鄭浩均僅投了0.1局，被敲2安加上1次觸...

中職／伍鐸傷後初登板5局無失分 葉總給讚：比之前更好

味全龍隊今晚以2：1險勝中信兄弟隊，先發投手徐若熙僅投2.1局退場，總教練葉君璋賽後透露是手臂緊繃；中繼5局無失分的伍鐸...

中職／李凱威致勝短打嚇到 葉總：他自己點的

「他自己點的，我也很驚訝。」味全龍隊總教練葉君璋談到李凱威今晚的短打，出乎自己預期，也成功製造中信兄弟隊內野混亂，讓三壘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦