中職／李凱威致勝短打嚇到 葉總：他自己點的
「他自己點的，我也很驚訝。」味全龍隊總教練葉君璋談到李凱威今晚的短打，出乎自己預期，也成功製造中信兄弟隊內野混亂，讓三壘跑回超前分，以2：1險勝。
今晚在天母棒球場的龍象戰，雙方以1：1進入7局下，1出局、一三壘有人時，李凱威突然擺出短棒偷點，落點巧妙形成內野安打，三壘上代跑的張政禹發動快腿跑回超前分。
李凱威表示，自己面對魏碩成打擊掌握度不夠好，當下1好球，點失敗也還有機會，加上三壘也換了跑者，所以決定點下去，「張政禹下來有說，知道我會點，我想說以他的能力，有機會跑回來。」
李凱威的觸擊讓葉總嚇一跳，「那是他自己點的，因為我們觸擊戰術成功率沒那麼高，對他打擊也有信心，所以沒有特別下戰術。」針對球隊觸擊戰術不高，李凱威笑回：「我有在練。」
加上今天4打數3安打演出，李凱威本季對戰兄弟打擊率高達3成58，而本季平均打擊率是2成87，高出對戰其他球隊不少，李凱威則說：「不知道耶，狀況一陣一陣的，可能剛好狀況好的時候對到。」
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