中職／兄弟殺手！李凱威漂亮觸擊 龍隊重返第一
中信兄弟隊與味全龍隊今晚原訂的本土王牌秀臨時換戲碼，兩名先發投手早早退場，中繼投手展現壓制力，然而勝負分水嶺在「兄弟殺手」李凱威7局下成功觸擊，龍隊就以2：1擊敗兄弟，重返下半季龍頭。
兄弟先發投手鄭浩均今天僅投了11球，就因右手緊繃退場，0.1局被敲2安加上1次觸身球，丟掉1分；龍隊先發投手徐若熙雖然球速頻頻催破150公里，也僅投了2.1局，被敲2安，另有5次三振、2次四壞保送，掉1分，兩人都無關勝敗。
龍隊第1分是1局下李凱威、吉力吉撈．鞏冠兩支安打後，郭天信的高飛犧牲打拿下，第2分則是到7局下才由蔣少宏、林智勝兩支安打形成1出局、一三壘有人，李凱威執行戰術短打，但點的位置巧妙，形成內野安打，龍隊也跑回第2分。
兄弟則是3局上王威晨二壘打後，張志豪安打敲回1分，7局上一樣有1出局、一三壘有人機會，但岳政華、江坤宇雙盜壘失敗，江坤宇在本壘前出局，經電視輔助判決挑戰後仍無法翻盤。
李凱威今天賽前對戰兄弟打擊率高達3成41，敲出2轟、10分打點，在所有對戰球隊中最有心得，今天也有4打數3安打、1打點、1得分的表現。
龍隊在徐若熙退場後， 羅華韋先救火0.2局，傷後復出的伍鐸中繼了5.1局、投77球，被敲出4支安打另有3次四壞、1次三振，但沒有掉分，維繫勝利希望。
兄弟則有張祖恩中繼4局的好投，被敲3安也沒掉分，寫下個人一軍投球局數新高，陳琥接手後也投了1.2局無失分，沒被敲安，另有三振、四壞各1次。
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