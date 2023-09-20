日職／宋家豪登板飆3K無失分 本季第14次中繼成功

中央社／ 台北20日電
旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，投1局連飆3K，最快球速150公里無失分，拿下本季第14次中繼成功；樂天隊終場以6比1擊敗福岡軟銀鷹隊。資料照
旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，投1局連飆3K，最快球速150公里無失分，拿下本季第14次中繼成功；樂天隊終場以6比1擊敗福岡軟銀鷹隊。資料照

旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，投1局連飆3K，最快球速150公里無失分，拿下本季第14次中繼成功；樂天隊終場以6比1擊敗福岡軟銀鷹隊。

日本職棒例行賽樂天金鷲隊今天與軟銀隊交手，兩隊前3局沒有拿下分數，樂天隊4局下靠著接連四壞保送、滾地球推進，高飛犧牲打先馳得點。

軟銀隊5局上追回1分、扳平比數，樂天隊5局下再起攻勢，靠著保送、短打推進、村林一輝安打超前比數，再靠著接連3支安打添分，單局攻下3分、取得4比1領先。樂天隊台灣投手宋家豪7局上中繼登板連飆3次三振，總計用11球投1局，沒被敲出安打無失分，最快球速150公里，拿下中繼成功，賽後防禦率3.00。

樂天隊7局下靠著島內宏明安打、岡島豪郎、阿部壽樹敲安延續攻勢，再添2分保險分，順利以6比1拿下勝利。

樂天金鷲 軟銀 宋家豪

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