中職／廖健富3安4打點為MVP 桃猿擊敗獅隊2連勝

中職樂天桃猿隊今天與統一獅隊交手，桃猿隊打線發揮，團隊敲出14支安打，廖健富3安4打點，率隊以11比5拿下近期2連勝。

中職統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰樂天桃猿隊，桃猿隊1局上就有攻勢，靠著陳晨威安打、陳俊秀保送上壘，廖健富適時安打取得2比0領先，2局上靠著保送、安打、犧牲打再跑回1分。

獅隊前2局沒有拿下分數，3局下陳傑憲選到四壞保送，2人出局後陳鏞基二壘打送回1分；桃猿隊4局上靠著林承飛陽春砲再添分數，這發全壘打也是林承飛個人本季第4轟。

桃猿隊5局上再靠著陳俊秀、梁家榮接連安打，朱育賢選到保送上壘，林承飛高飛犧牲打送回第5分；獅隊6局下靠著胡金龍、陳重廷、邱智呈接連安打追回1分。

桃猿隊打線擋不住，7局上陳俊秀保送上壘，梁家榮、廖健富接連二壘打攻下2分，再靠著失誤跑回分數，林子偉選到保送，2人出局後成晉安打，送回團隊第9分。

桃猿隊8局上陳俊秀、林政華都選到保送，林承飛、林子偉都敲安，單局再添2分、拉開領先差距；獅隊8局下靠著不死三振、失誤、陳重羽二壘打送回2分，9局下再追1分，但攻勢沒有延續。

桃猿隊今天團隊敲出14支安打火力串聯，廖健富單場3安4打點，林承飛也有單場2安4打點好表現，廖健富獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊先發投手道博格今天總計用99球投6局，被敲出6支安打，投出3次三振、2次保送，失掉2分（1分責失分），好投壓制拿下個人本季第4勝。