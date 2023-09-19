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中職／郭天信觸身球不想挑戰因1念頭 感謝葉總先下手了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊郭天信。本報資料照片
味全龍隊郭天信。本報資料照片

味全龍隊郭天信上一戰碰到觸身球卻不想挑戰，今天釋疑當下想法，「看了一下，想說兩出局，不要浪費好了。」事後來看，他說要感謝總教練葉君璋還是先比出了挑戰手勢，才有後面劉基鴻的兩分砲。

17日之戰4局下，4局下郭天信面對陳仕朋的打席，投球近身而過後，郭天信先朝休息室示意，但接著揮手、搖頭說「沒有、沒有」，看到葉總已比出挑戰手勢，郭天信露出苦笑，而這球經重播後最終認證是觸身球，郭天信保送上壘。

郭天信坦言，自己知道有打到，也馬上就跟教練比了，但下一秒想說已經兩出局，才想說作罷。

看到郭天信的反應，葉總當下大喊詢問他有沒有打到，得到郭天信說有，更是充滿不解，「葉總也是一臉疑惑，不知道我到底是要還是不要，不懂我為何想取消吧！但最後還好有挑戰，不然就沒有基鴻的全壘打。」

龍隊本季挑戰成功率低，球迷戲稱龍隊有「騙挑戰三寶」張政禹、曾傳昇、郭天信，郭天信也有聽聞，但他說不想挑戰不是因為怕失敗，更連忙辯解，「政禹比較多吧！我們成功率會那麼低是因為他們兩個，我還好啦！」

郭天信 陳仕朋 劉基鴻

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