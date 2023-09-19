聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／韓啦啦隊女神來了！「最強外掛」安芝儇現身台北街頭
台鋼雄鷹隊上個月宣布成立啦啦隊「WING STARS」，並延請韓國啦啦隊「最強外掛」安芝儇擔任專屬培訓，近日安芝儇在個人IG分享自己在台北街頭的畫面，網友紛紛留言寫道：「歡迎來台灣。」
安芝儇不只擁有亮眼外型，更靠著近170公分身高和逆天長腿，多次擊敗李多慧登上「最美啦啦隊女神排行榜」第一名，曾獲得啦啦隊「最強外掛」、「國民女神」等封號，目前IG有40多萬追蹤。
安芝儇近日在IG發布多篇貼文，她先貼出超近自拍照展現好身材，並附上芒果冰照。接著她現身台灣街頭，身穿一字領上衣，加上卡其色迷你短裙，秀出逆天長腿和小蠻腰。最後她也造訪台北101，並戴上天使翅膀裝飾。
這些貼文吸引破萬網友按讚，台韓粉絲們紛紛稱讚她漂亮，許多網友也留言寫道，「歡迎來台灣」、「女神來了」、「萬華車站附近耶！」。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言