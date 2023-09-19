中職／韓啦啦隊女神來了！「最強外掛」安芝儇現身台北街頭

台鋼雄鷹隊上個月宣布成立啦啦隊「WING STARS」，並延請韓國啦啦隊「最強外掛」安芝儇擔任專屬培訓，近日安芝儇在個人IG分享自己在台北街頭的畫面，網友紛紛留言寫道：「歡迎來台灣。」

安芝儇不只擁有亮眼外型，更靠著近170公分身高和逆天長腿，多次擊敗李多慧登上「最美啦啦隊女神排行榜」第一名，曾獲得啦啦隊「最強外掛」、「國民女神」等封號，目前IG有40多萬追蹤。

安芝儇近日在IG發布多篇貼文，她先貼出超近自拍照展現好身材，並附上芒果冰照。接著她現身台灣街頭，身穿一字領上衣，加上卡其色迷你短裙，秀出逆天長腿和小蠻腰。最後她也造訪台北101，並戴上天使翅膀裝飾。

這些貼文吸引破萬網友按讚，台韓粉絲們紛紛稱讚她漂亮，許多網友也留言寫道，「歡迎來台灣」、「女神來了」、「萬華車站附近耶！」。