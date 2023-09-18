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中職／陳文杰開轟、4分打點 兄弟灌12分截斷獅隊6連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊德保拉先發6局失2分，拿下本季第9勝。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊德保拉先發6局失2分，拿下本季第9勝。圖／中信兄弟隊提供

中職本季還是沒有球隊可以超越6連勝，中信兄弟隊陳文杰今天當「白馬王子」，單場3安打、4分打點，兄弟終場以12：2擊敗統一獅隊，獅隊的6連勝畫下句點，也因這一敗再度回到下半季單獨墊底的位置。

獅隊洋投布萊威先發4局，被敲6安打、失5分，陳文杰對他傷害最大，1局上先敲陽春砲，第4局滿壘局面再被陳文杰敲安，帳面上雖是一壘打，卻帶來清空壘包的效果。

兄弟王牌投手德保拉先發6局燃燒110球，被敲9安打、失2分，拿下本季第9勝，他的失分出現在2局下，單局被敲4支安打，蘇智傑、林岱安的安打各掃回1分，獅隊曾短暫取得2：1領先。

兄弟啟動牛棚後，獅隊7局下僅一出局就攻占滿壘，林益全代打，兄弟則換上左投魏碩成迎戰，出現雙殺打扼殺獅隊攻勢，比賽進而在9局上崩盤，兄弟單局攻下4分底定勝果。

兩隊今天都有年輕選手「開箱」，獅隊以周一補賽限定的第28人叫上捕手張翔，8局上接替蹲捕寫下一軍初登場，8局下碰上同樣是初登板的兄弟投手張祖恩，張翔打回投手方向，張祖恩接球後傳給一壘手、同時也是他的表哥張志豪，完成這個出局數，張志豪一把摟上表弟、用手套輕拍他的頭，肩並肩、笑咪咪跑回休息室。

本季至今共有3隊達到6連勝，分別是樂天桃猿、味全龍、獅隊，但全部都在挑戰第7場時止步。

陳文杰 張志豪

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