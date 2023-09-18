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中職／張祖恩初登板有表哥罩 張志豪接完抱緊加輕拍頭

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
張祖恩一軍初登板，與表哥張志豪一起抓下出局數。圖／中信兄弟隊提供
張祖恩一軍初登板，與表哥張志豪一起抓下出局數。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟、統一獅隊今天在台南球場過招，兩隊有新人同場「開箱」，張祖恩等待已久的初登板到來，還與表哥張志豪一起抓下出局數，刻畫職棒場上的溫馨瞬間。

此役為周一補賽按規定可使用第28人，兄弟啟用傷癒回歸的二壘手岳東華，獅隊則是叫上備受期待的張翔，這位2021年選秀第二指名的大物捕手在8局上接替蹲捕，寫下一軍初登場。

張翔的一軍首打席出現在8局下，碰上同樣是初登板的張祖恩，張翔打回投手方向，張祖恩接球後傳給一壘手張志豪，抓下這個出局數，張志豪先是與他擊掌，一把摟上表弟，再用手套輕拍他的頭，肩並肩、笑咪咪跑回休息室，對這位小17歲的表弟互動溢滿疼愛。

張祖恩完成1局、無失分，共用16球有9球好球，被敲1安打為蘇智傑的三壘方向內野安打。

張祖恩一軍初登板，與表哥張志豪一起抓下出局數。圖／中信兄弟隊提供
張祖恩一軍初登板，與表哥張志豪一起抓下出局數。圖／中信兄弟隊提供

張志豪 統一獅

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