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黑豹旗／十月開打 首見女校參戰

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
中信盃黑豹旗棒球賽將在十月開打，體育署主任秘書呂忠仁（右二）、中華棒協副理事長林華韋（中）、中信銀行董事長利明献（左二）為賽事揭開序幕。記者余承翰／攝影
中信盃黑豹旗棒球賽將在十月開打，體育署主任秘書呂忠仁（右二）、中華棒協副理事長林華韋（中）、中信銀行董事長利明献（左二）為賽事揭開序幕。記者余承翰／攝影

二○二三年第十一屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽將在十月十四日至十一月十九日舉行，今年總計一九五支隊伍角逐，包含賽史首支女校球隊高雄女中的參戰。昨天由北市延平高中抽中「籤王」，開幕戰要對上衛冕軍穀保家商，延平高中直呼「運氣好」。

中信盃黑豹旗昨天舉辦開賽記者會暨抽籤大會，中國信託商業銀行第九年冠名贊助，中信銀行董事長利明献表示，棒球賽事往往在最後一個半局峰迴路轉，出現意想不到的結局，勉勵大家愈挫愈勇，走向更好的自己。

本屆起中信盃黑豹旗列入U18世界盃國手選拔參考賽事之一。剛打完今年U18的陳睦衡代表穀保家商出席，被不少其他球員認出，陳睦衡說：「黑豹旗對我們來說原本就是大比賽，現在更重要了」。

台北市延平高中抽到開幕戰要對上穀保家商的籤，全場歡聲雷動，不過抽到籤的隊長梁睿至倒是開心舉手。他說昨天特地去文昌帝君廟祈求好運，希望能拿下隊史首勝，沒想到直接抽到大魔王，梁睿至笑說：「可以準備念期中考了」。

主辦單位及中信銀行發出召集令，補助新台幣十萬元經費，找回九所中斷參賽的學校報名，還有高雄女中等七支新球隊加入。雄女今年才剛成立棒球隊，隊長李珦琳表示，隊員們一直關注黑豹旗賽事，想要組隊參賽，「因為實際下場投球之後，我們都覺得比起看球，更喜歡打球」。

中信 高雄女中 北市

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