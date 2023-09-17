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黑豹旗／延平中籤王對穀保 文昌帝君保佑「好好念書」
2023年第11屆中信盃黑豹旗青棒賽將於10月14日開打，今年共有來自全國195隊、超過4000名球員參賽，衛冕軍穀保家商開幕戰對手決定，北市延平高中抽中「籤王」十分興奮，昨天找上文昌帝君拜拜，可能打完一場就要「專心念書」。
穀保家商是近年青棒強權，去年在黑豹旗奪冠，今年排在第1號等待對手，今天開賽記者會後開始抽籤儀式，當延平高中抽起2號籤時，全場歡聲雷動，為不用對上這支強隊鼓掌，不過抽到籤的隊長梁睿至倒是開心舉手。
梁睿至昨天特地到雙連有名的文昌帝君廟宇祈求好運，希望能夠拿下隊史首勝，沒想到直接抽到大魔王，梁睿至開玩笑說：「可以準備念期中考了。」延平去年首戰對手是最後進入八強的稻江商職，梁睿至笑說：「今年運氣更好了。」
非科班球隊能夠有機會跟好手對戰也是黑豹旗特色，梁睿至也說，能夠與U18國手陳睦衡、去年MVP黃仲翔對戰，很令人開心，尤其又是開幕戰，隊友都有看直播，「應該會恭喜我。」
在旁一同受訪的陳睦衡稱讚梁睿至口才很好，值得學習，也回應：「希望他們加油，我們不會有所保留。」
在球隊擔任投手、捕手的梁睿至，最快球速有110、120公里，到時有機會登板投球，他說：「大家都會有機會投，如果有機會得分的話，也當然希望。」
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