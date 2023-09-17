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日職／宋家豪生涯100次中繼成功 台灣第一人

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
宋家豪。 資料照
宋家豪。 資料照

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪昨天以1局被敲1安、無失分的表現，收下個人本季第13次中繼成功，也是生涯第100次中繼成功，成為台灣第一人，完成想了4年的「不一樣的紀錄」。

宋家豪去年球季累積生涯103個中繼點，但中繼成功停在87次，今年設定挑戰生涯百中繼成功，而這個野望更早之前就埋在宋家豪心中。2019年季後宋家豪就曾表示，傳奇前輩郭源治的百勝百救援是他景仰的目標，也希望自己能留下罕見紀錄。

昨天樂天與歐力士隊之戰，賽前宋家豪以99次中繼成功「聽牌」，在7局樂天以3：1領先時，宋家豪登板接替岸孝之，雖然被敲出1支安打，但另外3個出局數都用滾地球抓下，14球投完1局無失分，保住球隊領先，確定進帳中繼成功，最終比數不變，樂天拿下勝利。

宋家豪在生涯第7個一軍賽季達成目標，2017年開始慢慢累積，到2019年起成為牛棚主力，連續5季都有單季10次以上中繼成功，將台將紀錄推升到不同境界，原本最多是許銘傑的39次中繼成功（45次中繼點）。

宋家豪的百中繼在日職也是難得紀錄，樂天隊史第三人，次於青山浩二的159次、福山博之102次，洋將身分則是史上第7人，為台灣球員在榜單中留名。

宋家豪 樂天金鷲 郭源治 歐力士 許銘傑 岸孝之

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