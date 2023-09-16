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中職／陳克羿第5局「魔術神踢」 恰總讚嘆：梅西來也很難

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練彭政閔。本報資料照片
中信兄弟隊總教練彭政閔。本報資料照片

中信兄弟隊今天以9：4擊敗樂天桃猿隊，兄弟打線攻克陳克羿，但其中一記魔術般的接球，讓兄弟教頭彭政閔也讚嘆，梅西來也辦不到。

陳克羿此役先發4.1局共用82球，被敲6安打、失5分，陳子豪1局上就敲兩分砲，兄弟持續從他手中取分，猿隊第4局守備兩度策動雙殺不成，讓兄弟得以延續攻勢，單局攻下2分超前。

精采畫面出現在第5局首位打者，高宇杰打回投手方向，陳克羿的鞋子先碰了一下，手套往背後一伸，反彈起來的球正好進入他的手套，完成魔術般的美技。

當時轉播鏡頭捕捉到彭政閔看了這個play，也忍不住瞇起笑眼，他賽後也說：「那應該是今年最大的play，真的有點巧合。」他說看過投手把球踢起來，也看過踢到別人手套，「但沒看過把球踢進自己手套的，叫梅西來踢，應該也很難。」

陳克羿演出神技接球，但也在這一個出局數之後開啟危機，接連讓王威晨、岳政華敲安上壘，猿隊換上王志煊接手，被許基宏敲安、再掉1分記在陳克羿帳上。

梅西 彭政閔 樂天桃猿 中信兄弟

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