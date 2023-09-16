中職／有無隊友援護差多少？布雷克：世界級差距
統一獅隊今晚1分、1分慢慢蠶食，最終以7：0擊敗味全龍隊，享受著隊友的援護，讓獅隊先發投手布雷克稱讚：「這是世界級的差距，讓我們工作輕鬆許多。」
布雷克自己投得就很好，7局被敲5支安打，沒有掉分，另有4次三振、2次四壞保送，拿下本季第7勝，防禦率3.18排名升到聯盟第三，原本第一名的鋼龍防禦率3.17，被鄭浩均今晚補足局數後的防禦率2.91超越。
然而談到球隊今晚分數的幫助，布雷克認為，投球時有沒有分數在背後支援差別很多，「尤其像今天這樣球隊先得分的狀況，我們只要一直攻擊好球帶就好，對投球心態上有很大的幫助。」布雷克本季援護率5.14，在聯盟超過60局的先發投手中排第5。
布雷克在7月底防禦率一度來到3.93，但接下來一路下修，9月2場先發更是繳出13局掉1分的好表現，布雷克表示，自己就是持續投出有品質的球，透過投球機制的微調，讓自己越來越穩定，「勇敢去對決打者。」
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