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中職／兒子每天問何時買玩具 蘇智傑終於開轟：回去好交代了

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊蘇智傑7局上敲出一支陽春全壘打。記者余承翰／攝影
統一獅隊蘇智傑7局上敲出一支陽春全壘打。記者余承翰／攝影

每天被兒子問「什麼時候可以買玩具？」統一獅蘇智傑今晚終於開轟，敲出下半季第1發全壘打，也是相隔79天的全壘打，賽後蘇智傑笑說：「回去好交代了。」

獅隊先發投手布雷克7局無失分好投，加上攻勢有效串連，今天作客天母棒球場以7：0擊敗味全龍隊，拿下6連勝，總教練林岳平表示：「中間遇到下雨延賽，場次比較少，人員比較充裕一點，9月起投打兩邊到位，在取得有利分數下，投手也可以降低失分。」

蘇智傑屢屢在關鍵時刻敲安，今晚5打數3安打、3分打點，包含7局上的陽春砲，下半季一開始遇到的低潮期，在近期已經逐漸擺脫，蘇智傑說：「把自己想要做的做好，發揮到球場上，每天都要比賽，保持住正面的心態。」

上半季打擊率3成25、9轟，然而蘇智傑最後1轟是6月29日，直到今天才敲出第10轟，由於季初承諾兒子「打全壘打就買玩具」，沒開轟的日子被頭號球迷緊盯，還問爸爸「是不是都在睡覺」，蘇智傑說：「他沒有每一場都看，但知道沒有玩具就是沒有全壘打。」

而獅隊近期拉出6連勝、9月戰績8戰7勝，雖然排名還是墊底，但距離龍頭勝差在2場內，蘇智傑說：「最近士氣、凝聚力都更好，球季就剩下幾場，無論球員、教練都知道，不能這樣下去，要繼續往上衝。」

統一獅隊以7：0擊敗味全龍隊，取得6連勝。記者余承翰／攝影
統一獅隊以7：0擊敗味全龍隊，取得6連勝。記者余承翰／攝影

蘇智傑 林岳平 味全龍 統一獅 布雷克

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