中職／兒子每天問何時買玩具 蘇智傑終於開轟：回去好交代了

每天被兒子問「什麼時候可以買玩具？」統一獅隊蘇智傑今晚終於開轟，敲出下半季第1發全壘打，也是相隔79天的全壘打，賽後蘇智傑笑說：「回去好交代了。」

獅隊先發投手布雷克7局無失分好投，加上攻勢有效串連，今天作客天母棒球場以7：0擊敗味全龍隊，拿下6連勝，總教練林岳平表示：「中間遇到下雨延賽，場次比較少，人員比較充裕一點，9月起投打兩邊到位，在取得有利分數下，投手也可以降低失分。」

蘇智傑屢屢在關鍵時刻敲安，今晚5打數3安打、3分打點，包含7局上的陽春砲，下半季一開始遇到的低潮期，在近期已經逐漸擺脫，蘇智傑說：「把自己想要做的做好，發揮到球場上，每天都要比賽，保持住正面的心態。」

上半季打擊率3成25、9轟，然而蘇智傑最後1轟是6月29日，直到今天才敲出第10轟，由於季初承諾兒子「打全壘打就買玩具」，沒開轟的日子被頭號球迷緊盯，還問爸爸「是不是都在睡覺」，蘇智傑說：「他沒有每一場都看，但知道沒有玩具就是沒有全壘打。」