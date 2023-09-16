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中職／開心和邱鑫職棒當隊友 李勛傑多練三壘增加機會

中央社／ 桃園16日電
U18世界盃國手李勛傑（圖）、邱鑫都是中華職棒樂天桃猿隊選進新秀，已提前適應當隊友的感覺。李勛傑16日受訪表示，很開心兩人能同隊。中央社
U18世界盃國手李勛傑（圖）、邱鑫都是中華職棒樂天桃猿隊選進新秀，已提前適應當隊友的感覺。李勛傑16日受訪表示，很開心兩人能同隊。中央社

U18世界盃國手李勛傑、邱鑫都是今年中職樂天桃猿隊選進新秀，兩人提前適應當隊友的感覺，李勛傑笑說：「我們兩個都很鬧、開心同隊」，也透露進到職棒會再加練三壘守備。

中職樂天桃猿隊今年選秀首輪選進外野手邱鑫、第5輪選進野手李勛傑都是今年U18世界盃棒球賽國手，兩人高中不同隊，在U18世界盃提前適應當隊友的感覺，李勛傑表示，兩人的個性都蠻鬧的，很開心職棒可以繼續同隊，結束U18賽事後也有相約一起練球。

李勛傑表示，進到職棒後先在二軍磨練，保持身體健康、加強不足的地方，好好準備自己，想辦法早日站上一軍舞台。

李勛傑也透露，之前多以一壘、外野守備為主，但進到職棒之後教練團有提到，希望他加練三壘守備。

李勛傑表示，其實從國小到高中一年級都是守三壘、算是有底子，對三壘的位置不會陌生，直到高二才開始改守外野和一壘，進到職棒多一個一位置就是多一個機會，儘管知道每個位置都很競爭，但會努力拚看看。

樂天桃猿 中職 選秀

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