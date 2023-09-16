中職／簽約金？→390萬 林華偉談「重考生」1年有壓力

樂天桃猿隊新人們今天踏進桃園棒球場，準備參加入隊儀式，林華偉從去年富邦悍將隊第12輪翻身今年猿隊第2輪，度過如同「重考生」的一年，他也坦言，短短1年時間如何最快提升自己，其實過程中也曾感受到壓力。

猿隊今年選秀共帶回7人，今天菜鳥們成群結隊來到桃園球場，準備參與入隊儀式，賽前先進休息室和教練、學長們打招呼；由於7人皆未註冊，今年不可能上一軍「開箱」，接下來就是回到二軍訓練、比賽，為明年球季盡快上一軍打底。

第一指名的邱鑫就說，「今年沒有註冊，就是先讓自己好好變強，明年有機會上來就好好表現，可以站穩一軍最好。」

他與第五指名的李勛傑剛結束U18世界盃棒球賽洗禮，亞軍的痛還隱隱在痛，邱鑫說：「會難過是因為連兩年最一個出局數都是我，想起來會後悔，如果我準備再好一點，是不是會有安打之類的。」但他也說這會是讓自己更好的養分，「讓自己變更強，希望往後日子還有機會披上國家隊戰袍。」

李勛傑則透露，有收到教練指示，希望他除了一壘和外野之外，還要加練三壘，他自認應該不算陌生，「國小到高一都有在練，還是有基本在。」

林華偉堪稱本屆最勵志的上榜選手之一，回想去年未與悍將隊簽約，中間一年的心境，他說：「那時就覺得，既然沒有要去富邦了，就是去大學重新來過，其實有時會有壓力，覺得這一年要怎麼用短短時間去突破自己，每場比賽就是把握機會，拿出最好成績。」猿隊陣中已有3位他的穀保家商同學，包括宋嘉翔、劉家翔、邱緯綸，第一天去二軍報到時就被劉家翔虧「變胖」。

近年選秀上榜卻未簽約的案例，不乏來年挑戰結果輪次下滑或是從此與職棒擦身，罕見的大躍進案例為2015年劉軒荅第11輪被中信兄弟隊選中未簽約，3年後變統一獅隊的第3指名，簽約金330萬元；吳俊杰2018年在中信兄弟隊第8輪吊車尾上榜，隔年被味全龍隊第4輪（第7指名）選中，簽約金300萬元。

悍將隊去年選秀簽下11人，簽約金只公布到第8輪投手郭泰呈30萬元，第9到11輪皆無簽約金；林華偉只用1年大翻身，以第2指名、簽約金390萬元穿上猿隊球衣踏進職棒舞台，他說接下來目標，「把身體顧好、把能力提升，想好在職棒該怎麼去付出、怎麼盡快上一軍。」