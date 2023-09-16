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MLB／洛磯無安打比賽飛了 野茂英雄保有史上唯一紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
洛磯先發投手安德森。 美聯社
洛磯先發投手安德森。 美聯社

洛磯隊今晚在自家主場迎戰巨人隊，前8局打完沒讓對手敲出安打、雙方1：1平手，然而9局上不僅無安打比賽破功，還丟掉1分，也讓日籍傳奇球星野茂英雄依舊是唯一在庫爾斯球場（Coors Field）投出過無安打比賽的人。

洛磯隊雖然9局上無安打比賽飛了，還以1：2落後，但9局下布雷克蒙（Charlie Blackmon）開局就敲出二壘打，1出局後又有人保送上壘，結果蒙特洛（Elehuris Montero）敲出左外野安打，加上對手回傳失誤，一口氣跑回2分，反以3：2贏球。

洛磯隊投手安德森（Chase Anderson）先發7局沒有被敲出安打，然而2局上開局連2次保送，巨人隊靠著高飛球、滾地球兩次推進得分。

巨人隊打線到8局上打完時都被敲出安打，但洛磯隊仍以0：1落後，直到8局下才靠麥克馬洪（Ryan McMahon）二壘打、托瓦（Ezequiel Tovar）安打追平比數。

洛磯隊第二任投手勞倫斯（Justin Lawrence）僅投0.1局就因腳踝受傷退場，接手的米爾斯（Nick Mears）一路投到9局上，卻被戴維斯（J.D. Davis）敲出二壘打，讓聯手無安打比賽機會告終，後續甚至在滿壘時投出保送送分。

洛磯隊球迷還是沒能在主場見證自家選手投出的無安打比賽，史上唯一一次庫爾斯球場出現的無安打比賽，是美國時間1996年9月17日，由道奇隊投手野茂英雄所投出，而洛磯隊隊史唯一一場無安打比賽則是2010年4月17日希曼尼茲（Ubaldo Jimenez）在亞特蘭大所投出。

洛磯 巨人

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