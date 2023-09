棒球／陽岱鋼獨聯本季第10轟出爐 3安3打點手感佳

效力美國獨立聯盟大西洋聯盟高點搖椅隊的台灣好手陽岱鋼睽違1個多月開轟,今天敲出個人本季第10轟,單場3安、貢獻3分打點,幫助球隊以7比3拿下勝利。

美國獨立聯盟高點搖椅隊(High Point Rockers)今天與長島鴨隊(Long Island Ducks)交手,高點搖椅隊台灣好手陽岱鋼先發打5棒、守左外野。

高點搖椅隊1局上就有攻勢,靠著安打、保送,2人出局後陽岱鋼敲出右外野方向安打,送回球隊第1分,隊友攻勢延續再添1分。

陽岱鋼3局上1人出局、球隊3比1領先時開轟,陽春砲幫助球隊多添1分,也是個人本季第10轟,陽岱鋼4局上敲出右外野方向飛球出局。

高點搖椅隊6局上2人出局後靠著失誤上壘,再靠著保送、安打添分,陽岱鋼敲出個人單場第3支安打,再替球隊多添1分保險分。

陽岱鋼8局上吞下三振,今天總計5打數敲出3支安打,包括1發全壘打,貢獻3分打點,賽後打擊率2成72;今天兩隊都敲出12支安打,高點搖椅隊攻勢串聯更佳,終場以7比3拿下勝利。

Rockers score in each of the first 4 innings, win series opener at Long Island. Set record for wins and road wins in a season. Read more: https://t.co/8bjm1Nkn7C pic.twitter.com/NTzOnxAsSs