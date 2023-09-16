棒球／陽岱鋼獨聯本季第10轟出爐 3安3打點手感佳
效力美國獨立聯盟大西洋聯盟高點搖椅隊的台灣好手陽岱鋼睽違1個多月開轟，今天敲出個人本季第10轟，單場3安、貢獻3分打點，幫助球隊以7比3拿下勝利。
美國獨立聯盟高點搖椅隊（High Point Rockers）今天與長島鴨隊（Long Island Ducks）交手，高點搖椅隊台灣好手陽岱鋼先發打5棒、守左外野。
高點搖椅隊1局上就有攻勢，靠著安打、保送，2人出局後陽岱鋼敲出右外野方向安打，送回球隊第1分，隊友攻勢延續再添1分。
陽岱鋼3局上1人出局、球隊3比1領先時開轟，陽春砲幫助球隊多添1分，也是個人本季第10轟，陽岱鋼4局上敲出右外野方向飛球出局。
高點搖椅隊6局上2人出局後靠著失誤上壘，再靠著保送、安打添分，陽岱鋼敲出個人單場第3支安打，再替球隊多添1分保險分。
陽岱鋼8局上吞下三振，今天總計5打數敲出3支安打，包括1發全壘打，貢獻3分打點，賽後打擊率2成72；今天兩隊都敲出12支安打，高點搖椅隊攻勢串聯更佳，終場以7比3拿下勝利。
Rockers score in each of the first 4 innings, win series opener at Long Island. Set record for wins and road wins in a season. Read more: https://t.co/8bjm1Nkn7C pic.twitter.com/NTzOnxAsSs— High Point Rockers Professional Baseball (@RockersBaseball) September 16, 2023
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