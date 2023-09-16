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中職／悍將新兵入隊 王念好拚升一軍

聯合報／ 記者陳宛晶／新北報導
富邦悍將領隊林華韋（右）為第一指名王念好（左）戴上球隊球帽。記者季相儒／攝影
富邦悍將領隊林華韋（右）為第一指名王念好（左）戴上球隊球帽。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊新兵報到，榜眼王念好第一天就換上全套練習衣加入練球，先體驗一軍強度，今天將前往二軍報到，對於升一軍的時程，他喊話希望愈快愈好。

悍將隊今年選秀共選8人，另自主培訓合約簽下2人，昨舉辦入隊儀式。第一次踏進新莊球場，已見到領隊林華韋，王念好透露，「這次比較近距離見到吧。校長說怎麼那麼粗，可以喔。」

王念好以555萬元簽約金加盟悍將隊，挑選背號5號，與他在北科附工的背號相同，但他透露其實是更想選在中華隊使用的29號，「但已經有學長穿，就不太敢去說，因為沒有很熟，就穿習慣的5號。」悍將隊29號球衣主人為申皓瑋

他的哥哥就是悍將隊以自主培訓合約簽下的楊皓然，當初收到悍將隊的合約，最終決定來到這裡，楊皓然說與弟弟同隊多少有影響，家人也覺得兄弟可以就近照顧。王念好則說，「當下想法是遇到訓練上的事情可以互相討論。」

和許多打棒球的兄弟檔一樣，王念好也是看著哥哥的腳步前進，「小時候看哥哥打球，想跟他一樣厲害。」兄弟兩人互評優勢，王念好說哥哥打擊力量大、臂力好，楊皓然則說弟弟最大優點就是打擊、穩定性不錯，「守備方面給他7分，另外3分讓他繼續努力。」

王念好日前結束U18世界盃國家隊任務，在冠軍賽發生影響勝負的關鍵失誤，他坦言到現在還是會想到，「但沒辦法，都過了，還是要向前看。」他位列悍將隊60人名單中，保有今年升上一軍「開箱」的可能性，甚至可能是本屆選秀高中好手中第一位升上一軍的選手。

兄弟 富邦悍將 王念好 林華韋 申皓瑋

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