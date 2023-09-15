中職／邱智呈鬼月打擊率破4成 陳傑憲對他期許不只3號外野

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊邱智呈。本報資料照片
統一獅隊邱智呈。本報資料照片

昨天「鬼門關」，盤點今年的農曆7月MVP，統一獅邱智呈的成績絕對夠格，這段期間破4成的打擊率，秤職扛起3號外野手的空缺，而陳傑憲對他的期許甚至不只是3號。

今年農曆7月為8月16日到9月14日，邱智呈在這段期間45打數敲出19支安打，包括2支全壘打、5支二壘打，打擊率高達4成22，堪稱今年鬼月表現最好的選手。

被問到蛻變關鍵，邱智呈說：「可以突破的點，我覺得就是每天都有準備好自己。」他指出，不管有沒有先發，每天讓自己打擊、守備、跑壘、觀念都是準備好的狀態，「等待教練給我機會，有機會就是好好表現。」

陳傑憲作為隊長以及外野的大前輩，對他有鼓勵、也有檢討，常常告訴他大膽去嘗試，「像是打擊碰到不利的狀況時要怎麼做，守備、跑壘也是要我如果有機會就大敢去做，也會幫我檢討打席。」

在林安可陷入低潮時期，原本定位4號外野的邱智呈，繳出這張成績單絕對秤職扛起3號外野的位置，而陳傑憲對他的期許，不只是3號，而是希望他要往1號的目標前進。

「傑憲也一直跟我講，他快30歲了，我有這個機會把握好3號的位置，就要好好把握住。」邱智呈透露陳傑憲的語重心長，「他希望我們這些年輕人要銜接快一點，要繼續成長，把球隊的勝負扛起來。」

陳傑憲 邱智呈 統一獅

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