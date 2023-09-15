中職／初登板腦袋空白 舒治浩隔2天就帶彈指曲球回一軍

樂天桃猿隊去年季中選秀第8指名的舒治浩前一次登一軍是靠特殊登錄，昨天再次重返一軍，帶著中職近年少見的彈指曲球傍身，希望這次能夠消除初登板的緊張，重新刻印一軍登板的記憶。

19歲的舒治浩是陽明中學校史首位職棒球員，去年季中選秀獲得猿隊第8指名，11日因周一額外名額升上一軍，也迎來初登板，僅花4球就解決打者，雖然隔天回到二軍，但因朱俊祥手不適，馬上又被叫上來支援。

回憶初登板，舒治浩說：「當下腦袋一片空白，頭還很暈。」身後的林承飛、林子偉趕緊安慰他「你只是緊張啦」，舒治浩只能照捕手指示去投，對過程沒留下太大印象，回家後趕緊找影片來看，「看我有沒有臉色發白。」

第1次登板就拿出拿手的彈指曲球，最大不同是用兩根手指夾球，舒治浩透露，這是國、高中自己慢慢摸索出來，「以前很皮啊，會在教室丟球，丟一丟就感覺投不錯。」

還有一顆變速球也是舒治浩進職棒後自己摸索出來，「因為剛進來遇到受傷，變化球丟不太出來，有問學長丟起來的手感、出手點。」

「鄉長」陳禹勳是舒治浩進入職棒前的偶像，如今成為隊友，也把握機會請益，「學長的職業生涯很長，懂得怎麼去提升自己，像是受傷時怎麼調整，二軍的時候我投完下來，他有看到也會給我一些建議。」

曾豪駒看好舒治浩的球速能來到150公里，目前最快149公里的他說，不會刻意追求球速，而是先把目前72、73公斤的體重，透過重訓等方式增加到78到80公斤，「我想球速自然會出來。」