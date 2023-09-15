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中職／領隊初見讚嘆「那麼粗」王念好盼盡快上一軍

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊兄弟檔王念好（右）、楊皓然同隊打拚。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊兄弟檔王念好（右）、楊皓然同隊打拚。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今天為季中選秀挑選的新人舉辦入隊儀式，領隊林華韋近距離見到第一指名的王念好，就對他的體型印象深刻，讚嘆「怎麼那麼粗，可以喔～」對於上一軍的時程，王念好喊話：「希望可以趕快上一軍」。

悍將隊今年季中共進補8名選秀球員、2名自主培訓球員，前7輪指名的王念好、陳聖文、林旺熙、高捷、林育辰、李祐賢、陳愷佑，以及自培簽下的爾曼羅索普、楊皓然，今天都來到新莊球場，準備參與今晚賽前舉辦的入隊儀式，僅第8輪挑選的林莛淯因服兵役缺席。

王念好以555萬元簽約金加盟悍將隊，挑選背號5號，與他在北科附工的背號相同，但他透露其實是更想選在中華隊使用的29號，「但已經有學長穿，就不太敢去說，因為沒有很熟，就穿習慣的5號。」悍將隊29號球衣主人為申皓瑋。

他的哥哥就是楊皓然，當初收到悍將隊的自主培訓合約，最終決定來到這裡，楊皓然說與弟弟同隊多少有影響，家人也覺得兄弟可以就近照顧。王念好則說，「當下想法是遇到訓練上的事情可以互相討論。」

和許多打棒球的兄弟檔一樣，王念好也是看著哥哥的腳步前進，「小時候看哥哥打球，想跟他一樣厲害。」兄弟兩人互評優勢，王念好說哥哥打擊力量大、臂力好，楊皓然則說弟弟最大優點就是打擊、穩定性不錯，「守備方面，如果滿分是10分，給他7分，另外3分讓他繼續努力。」

今天第一次踏進新莊球場，王念好已與不少學長、總教練丘昌榮打過招呼，也已見到領隊林華韋，「可能是這次比較近距離見到吧！校長說怎麼那麼粗，可以喔～」

富邦悍將隊兄弟檔王念好（右）、楊皓然同隊打拚。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊兄弟檔王念好（右）、楊皓然同隊打拚。記者季相儒／攝影

王念好 選秀 林華韋

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