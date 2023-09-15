中職／馬格文二軍好投能升嗎？恰總：要看前3位洋投

中信兄弟隊壓線簽下的新洋投馬格文，今天在二軍第二次登板，7局8次三振無失分，拿下二連勝，只不過總教練彭政閔評估，一軍三洋投沒出狀況下「不需要硬換」。

馬格文今天面對味全龍隊二軍，先發7局僅被敲3支安打，8次三振沒有保送，加上前一場成績，已經累計12局僅掉1分，防禦率0.75，投出14次三振，僅1次四壞保送，被上壘率0.83。

彭政閔今天一軍賽前表示，馬格文目前在二軍看起來狀況不錯，整體表現都很好，只不過目前是球隊第4號洋投，「要看前3位投手的狀況，現在也不急著測試，不需要硬換。」

兄弟另兩位季中加入的洋投表現都很穩健，艾里歐6場先發防禦率2.83、1勝2敗，艾士特5場先發防禦率1.84、4勝0敗，德保拉雖不到前兩年宰制聯盟的水準，但21場先發8勝7敗，防禦率3.28是聯盟第二優。

雖然德保拉前一場6局丟掉4分吞敗，不過彭政閔指出，不太可能要求投手每場完投完封，德保拉平均每一場失分能夠壓制在3分就很好，這樣的洋投在今年聯盟也不多見。