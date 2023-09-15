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中職／岳東華、江坤宇傷後動起來 復出時間恰總放心中

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
2局上中信兄弟隊江坤宇擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影 季相儒
2局上中信兄弟隊江坤宇擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影 季相儒

中信兄弟隊二游主力接連受傷，戰力大打折扣，好消息是岳東華在二軍已出賽4場，近兩場開始守備，江坤宇則是昨天開始打擊練習，兩人何時能重返一軍？總教練彭政閔說：「還要看狀況再做評估。」

岳東華在7月23日跑壘時「翻船」，導致踝關節韌帶撕裂，但從9月10日開始在二軍出賽，前兩場擔任指定打擊，昨天、今天都是先發第1棒、二壘手，這4場出賽總計11打數4安打，跑回3分。

江坤宇則是在9月7日比賽中揮棒導致背部肌肉發炎，在8日下放二軍，最快18日在台南的補賽就可以歸隊，只不過對於兩人何時回到一軍，恰總今天未給出時間表，仍要看兩人後續出賽、訓練狀況才能決定。

江坤宇受傷後都跟隨一軍行動，彭政閔表示，江坤宇守備練習已經持續2、3天，昨天開始進行打擊練習，今天回報身體狀況沒問題，今天也會再進行打擊練習。

另外許基宏近期因腳踝傷勢、腹瀉，自9月9日之後，連續3場未出賽，但今天在桃園球場對上樂天桃猿隊之戰將重返先發打線，彭政閔表示，昨天身體狀況反應是OK，今天也就可以比賽。

江坤宇 彭政閔 岳東華

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