日職／林威助現身祝福阪神封王 網：日本媒體居然找到他了

阪神虎隊昨天奪下睽違18年的中央聯盟優勝，前中信兄弟總教練林威助是阪神虎上次央聯冠軍成員之一，他也接受日媒訪問，獻上祝福。

林威助2003到2013年期間效力阪神虎，2005年阪神奪下中央聯盟優勝，林威助當年在一軍出賽8場，12打數5安打，包含個人生涯一軍首轟。阪神虎封王後，林威助接受日媒「ANNnews CH」訪問，林威助臉書粉絲團小編分享影片中文翻譯內容，是林威助本人貼心自行翻譯。

林威助2021和2022年率領中信兄弟拿到2連霸，並創下台灣大賽8勝0敗的偉業，今年5月10日球團宣佈將他的職務調整為海外發展顧問後，林威助就沒有公開露面過，因此影片一出球迷紛紛驚訝表示，「日本媒體居然找到威助了！」、「海外顧問終於出現了」、「台灣媒體找不到的，日本媒體辦到了！」、「林威助加油」。

林威助在影片中說道：「阪神球團的大家、阪神球迷們，大家好，我是阪神的OB林威助。恭喜阪神球團拿下今年的中央聯盟優勝！從2005年到今年，睽違18年的冠軍榮耀，我也感到非常高興！」 「回想2005年，我也受岡田監督非常多照顧，以及當時可以讓我在一軍為球隊貢獻、活躍，到現在我都還非常感謝岡田監督！非常想要看到阪神球團還有岡田監督拿下「日本一」，也想看到岡田監督再度被球員們拋上天空、享受榮耀，請大家繼續加油。」 「接下來的球季請大家好好的調整自己，準備接下來的高潮系列賽、總冠軍賽，相信都能夠順利拿下勝利、拿到日本一！最後還是要恭喜今年阪神虎順利拿下中央聯盟冠軍！」

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