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日職／帶已逝戰友球衣封王 岩崎優：分不清淚水汗水

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
守護神岩崎優封王後在賽後舉起24號球衣，紀念今年過世的同期戰友橫田慎太郎。 截圖自阪神虎官方推特
守護神岩崎優封王後在賽後舉起24號球衣，紀念今年過世的同期戰友橫田慎太郎。 截圖自阪神虎官方推特

阪神虎隊昨晚拿下暌違18年的中央聯盟優勝，站在投手丘上迎接喜悅的是守護神岩崎優，他刻意選用橫田慎太郎的出場曲，更在賽後舉起24號球衣，紀念這位今年過世的同期戰友，岩崎優說：「不知道怎麼說，已經分不清是汗水還是淚水。」

橫田慎太郎是在2016年被阪神虎隊選中，曾參加當年亞洲冬季聯盟比賽，然而隔年就被檢查出罹患腦瘤，2018年一度重返球場，獲得訓練合約，但因仍有後遺症，在2019年決定退休，2021年病況變嚴重，在今年7月中過世，結束短短28年人生。

岩崎優昨天在第9局站上投手丘時，甲子園球場響起的不是他原本的出場曲，而是代表橫田慎太郎的「光榮之橋」，岩崎優表示，在這場特別的戰役，他希望帶著對橫田慎太郎的思念出戰。

岩崎優雖然一度被坂本勇人敲出陽春砲，更出現1出局、二壘有人的危機，但他仍守住1分領先，拿下本季第32次救援成功。

慶祝封王的阪神球迷先將監督岡田彰布高高拋起，之後就輪到拿著24號球衣的岩崎優被高拋，岩崎優說：「感覺真的很棒，大家都說要這麼做，我的喜悅是言語難以形容。」

事實上，32歲的岩崎優一度考慮引退，去年他轉任守護神雖然拿下28次救援成功，但也吞下6敗，尤其是9月遇到低潮連續掉分，也導致球隊排名滑落，他說：「當時站上球場，沒有人拍手、沒有人應援，好像沒人需要我，覺得自己應該要退休了。」

去年季後雖然取得自由球員資格，但岩崎優在與阪神球團商談時，是將引退作為選項之一，「如果沒有獲得球團的肯定，我有打算退休。」今年他繼續在阪神奮戰，56場出賽拿下32次救援成功，繳出防禦率1.38的漂亮成績

岩崎優 阪神虎 甲子園

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