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日職／5300人變26人！ 阪神封王球迷跳河人數驟減

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
阪神虎中央聯盟提前封王後，在1300名警力進駐道頓堀下，還是有26人趁亂跳河成功。 截圖自阪神虎官方推特
阪神虎中央聯盟提前封王後，在1300名警力進駐道頓堀下，還是有26人趁亂跳河成功。 截圖自阪神虎官方推特

日本職棒阪神虎隊昨晚以4：3擊敗宿敵巨人隊，拿下暌違18年的中央聯盟優勝，過往虎迷的瘋狂行徑也讓大阪府警方高度戒備，在1300名警力進駐道頓堀下，還是有26人趁亂跳河成功，但已經是近3次阪神優勝跳河人數最少的1次。

阪神昨天賽前距離封王魔術數字剩下1，等待已久的勝利果實讓虎迷十分期待，早早就有人在道頓堀的戎橋附近徘徊，當地警方除了派出人牆阻止球迷靠近橋邊，也不斷驅散駐足的人群，甚至數度封鎖戎橋。

然而隨著阪神確定封王，興奮的球迷在道頓堀大聲合唱隊歌「六甲颪」，由於無法擠上戎橋，乾脆走到河岸邊趁隙跳入道頓堀川，根據「NHK」報導，有26人跳河成功。

阪神最瘋狂是在1985年拿下「日本一」時，在道頓堀引發暴動，就連2003年央聯封王時，也有5300人跳入道頓堀川，曾造成1人身亡，最近一次2005年央聯封王時，就在警力封鎖下，只有55人跳河，今年人數再往下修。

歷年跳水盛況

阪神虎 魔術 日本職棒

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