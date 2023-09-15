日職／阪神虎「那個」 總教練：尚未想出「日本一」暗語

日本職棒阪神虎隊今晚對決巨人隊，睽違18年後再奪中央聯盟冠軍。該隊本季口號是要達成「那個」，其實這是「優勝」的暗語。賽後，阪神虎隊監督（總教練）岡田彰布說，接下來還有高潮系列賽（Climax Series），還沒想出奪「日本一」的暗語。

阪神虎隊今晚對決巨人隊，甲子園球場今晚有許多球迷高舉「那個」標語。ARE的發音在日文的意思是指「那個」，阪神虎隊本季的口號ARE，其實是球團為了不給選手過多壓力，特別創出的語詞，後來演變成阪神球迷之間的暗語。

日本朝日新聞報導，阪神虎球團營業部每年秋天左右會開始思考下一季的標語，這標語將反映監督希望將阪神虎隊變成什麼樣的球隊。有一位營業部主管表示，會選出一些具特徵性的語詞，當然其中也有「那個」一詞。

有些人認為，標語用「那個」的話，未免太不莊重了，但有人認為，這是監督想說的話，有特色，對球隊來說，目標奪冠是理所當然的，而且「那個」一詞很淺顯易懂。

雖然還有另一個方案，但是監督岡田彰布支持用「ARE」一詞，等公布的日子到來時，岡田突然說，想將「ARE」一詞變成「A.R.E.」，讓3個字母各具有其意思。

有知情人士表示，岡田接納很懂語言的妻子岡田陽子的建議，就這3個英文字母思考其具有的意思。

最後球團決定用A.R.E.。這3個英文字母各自代表的意思分別是Aim（明確的目標）、Respect（對棒球及前輩的尊敬）、Empower（更加強能力）。

日本經濟新聞報導，今晚阪神虎央聯封王之後，岡田受訪時表示，希望和大家一同分享「優勝」。他沒說出「那個」一詞，而是用「優勝」一詞，大概是他認為既然已奪冠，「那個」一詞就可封印了。

對於許多虎迷使用「那個」一詞，岡田表示，事先完全沒想到滲透力會那麼強。既然已達成「那個」，接下來還有高潮系列賽（Climax Series，顛峰賽，日職季後賽制度），當然就不能輸。

岡田還說：「還沒決定用什麼暗語代表『日本一』（即顛峰賽的第一名）一詞，如果有什麼好詞，請大家告訴我。」

日經報導說，岡田2010年在指揮歐力士隊時，就開始說「那個」一詞，結果在交流賽時首度奪得優勝。阪神虎2008年的球季賽等，體育報或電視台以「優勝」或「V」（勝利）為標題推出特集，結果阪神虎隊都未能成為央聯冠軍，有些虎迷認為用「優勝」或「V」的字眼是無法封王的魔咒。

今天是阪神虎隊自2005年後，再次取得央聯優勝。阪神虎隊隊史在1985年奪得「日本一」時引發球迷暴動，湧進道頓堀跳道頓堀川慶祝，就連肯德基爺爺雕像也被瘋狂的虎迷丟進河裡後失蹤，之後多年阪神虎隊未再取得「日本一」，因此有所謂的「肯德基爺爺魔咒」的傳說。