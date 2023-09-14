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中職／斷棒與球齊飛…蔣少宏幸運安 布里悍7局好投鎖猿

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊先發投手布里悍。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手布里悍。圖／味全龍隊提供

斷棒跟球一起飛來怎麼辦？樂天桃猿隊游擊手林承飛反應不及，讓味全龍隊蔣少宏敲出一支幸運安打，為龍隊取得2分領先，加上先發投手布里悍7局失1分的好投，龍隊就以3：1獲勝，與龍頭猿隊的勝差拉近到0.5場。

龍隊在6局上先掉1分，但6局下2出局滿壘時，先靠對手暴傳追平，接著蔣少宏敲出游擊方向滾地球，但斷棒也飛往相同方向，林承飛措手不及讓球滾到左外野，結果朱育賢回傳也慢了一拍，讓龍隊一口氣跑回2分。

在3：1領先下，龍隊先發投手布里悍投完7局，被敲4支安打，僅失1分，另有6次三振、1次四壞保送，拿下本季第7勝，防禦率2.13，未來補足局數有望空降防禦率榜。

猿隊先發投手霍爾雖然飆出10次三振突破生涯新高，只不過6局丟掉3分（2分責失），吞下本季第2敗（4勝）。

蔣少宏 林承飛

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