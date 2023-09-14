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日職／宋家豪延長賽登板無失分 奪生涯第99次中繼成功

中央社／ 台北14日電
宋家豪。 擷圖自推特
宋家豪。 擷圖自推特

日本職棒樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天在延長賽第10局登板後援，投1局沒有失分，已經連8場出賽沒有失分，收下日職生涯第99次中繼成功，日職生涯百中繼里程碑就在眼前。

樂天今天在主場迎戰歐力士猛牛的賽事，雙方以0比0鏖戰到延長賽，宋家豪於10局上登板，讓紅林弘太郎擊出右外野飛球出局後，雖然被小田裕也敲一壘安打，不過接著讓杉澤龍擊出左外野飛球出局，加上小田裕也盜壘失敗，沒有掉分。

總計宋家豪用11球投1局無失分，單場最快球速147公里，連續8場出賽沒有掉分，他在8月19日回到一軍之後還沒有失分，近況穩定，目前在一軍防禦率2.72。且宋家豪已經連3場登板都拿下中繼成功，為本季第12次，同時也是日職生涯第99次，距離生涯百中繼里程碑僅差1步。

不過歐力士隊在11局上靠著森友哉轟出2分全壘打，超前比分，終場歐力士就以2比0擊退樂天。歐力士此戰先發投手田嶋大樹用97球投7局，僅被敲出4支安打，投1次保送、4次三振，沒有失分，最後由山崎颯一郎奪下勝投。

歐力士猛牛 宋家豪

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