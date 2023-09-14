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中職／郭俊麟可能再回中繼 先發誰接？丘總提意外人選

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊總教練丘昌榮。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊郭俊麟昨天後援2局沒掉分，好表現讓總教練丘昌榮考慮是否重返牛棚，只不過這樣空出的先發輪值誰來補？丘總給出意外答案，二軍勝投王黃子宸是考慮人選之一。

悍將隊昨晚以5：10輸給統一獅隊，先發投手瑞恩5局掉4分吞下來台首敗，丘昌榮表示，昨天瑞恩一開始能取得好球，但一些引誘球被對手選掉，投得有些辛苦，到6局用球數偏多也就換下。

瑞恩退場後，悍將隊用了3名牛棚才結束第6局，但已被獅隊攻下8分，其中賴智垣0.1局掉2分，加上近期表現不佳，今天下放二軍，換歐書誠上來頂替。丘總表示，投手都會有投不好的時候，主要是看內容觀察決定調整一下。

8月下旬重返先發的郭俊麟昨晚幫忙吃下最後2局，僅被敲1安沒有掉分，丘昌榮指出，由於球隊前一場打了12局，牛棚吃緊，加上郭俊麟前一場先發用球數不到非常多，因此賽前有跟他溝通，以類似牛棚日的方式幫忙。

對於郭俊麟昨晚的表現，丘昌榮給予好評，也考慮是否讓他重回中繼，「昨天投2局之下，球的品質、尾勁都不錯，作為先發可能要考慮配配速，有跟他交換一下想法，如果真的要轉牛棚，會早點告知。」

然而悍將隊洋投配置採2先發、1後援，本土先發投手除了陳仕朋、江國豪外還需一人，二軍的游霆崴、范玉禹會是考慮選項，但丘總給出另一個答案，就是去年選秀第9指名的黃子宸。

20歲的黃子宸今年在二軍出賽17場（15場先發），拿下6勝4敗，防禦率4.29雖然偏高，但已是二軍防禦率榜第二，還優於黃保羅的4.39。

丘昌榮表示，黃子宸就出賽內容來看，表現不錯，如果郭俊麟真的轉中繼，他會是考慮的人選之一，但也可能採取雙先發、洋將投1休4，都還在考慮中。

牛棚 丘昌榮 郭俊麟

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