中職／李多慧愛上台灣飲料 還說威士忌種類比南韓多又便宜

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧在個人YT上傳新影片，這是她第7度造訪台灣，仍有大批粉絲接機。她和粉絲聊天過程中表示，雖有在學中文，但繁體字對她來說很難。

李多慧透露自己最喜歡的飲料是巧克力珍珠奶茶，並誓言要把台灣所有飲料喝過一遍，她還說台灣甜點文化很發達，用餐完都會送甜點。

李多慧也逛了飯店內的威士忌專賣店，她發現台灣的百富威士忌比韓國便宜許多，台灣賣6萬韓元左右（約新台幣1395元）；韓國則要13萬韓元（約新台幣3023元），還很難買到，她直呼台灣的威士忌種類多又便宜。

另外，李多慧也在YT貼文說，「在台灣準備的新企劃會在9月底公開喔，想要把我去過的好地方介紹給韓國知道！」

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李多慧YT貼文