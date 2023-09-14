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日職／禁暴動！阪神虎最快今封王 上千警力防球迷跳水嗨過頭
阪神虎隊昨天靠著佐藤輝明的滿貫砲，以4：0力克讀賣巨人隊，加上廣島鱺魚隊輸球，阪神封王魔術數字降到「M1」，最快今晚就能封王。
阪神虎本季勢不可擋，近期拉出一波10連勝，隊史首次在單一賽季兩度10連勝，有望改寫隊史最快封王紀錄。阪神前一次在中央聯盟封王要追溯到2005年。
據日媒報導，阪神虎2003年封王時，許多球迷聚集在大阪道頓堀等地瘋狂慶祝，有5000多人跳進河中，1人不幸身亡。這次將派出上千名警力，且橋梁兩側都設置圍欄，防止球迷們跳水慶祝，樂極生悲。
台灣駐大阪經濟文化辦事處發公告指出，「9月14日儘量避免前往人心齋橋及道頓堀、通天閣、甲子園球場等地區。阪神虎最快明日封王，心齋橋周邊可能發生推擠意外及刑事案件，大阪府警已增派約1,500名警力警戒。」
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