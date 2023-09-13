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中職／打破瑞恩不敗之身 陳傑憲讚：他果然有實力

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊陳傑憲。記者陳正興／攝影
統一獅隊陳傑憲。記者陳正興／攝影

統一獅隊首次對上富邦悍將隊新洋投瑞恩，就從他手上攻下4分，更引爆8分大局，打斷瑞恩的4連勝，獲選單場MVP的陳傑憲認為，瑞恩確實有實力，只是今晚控球不佳。

獅隊今天在新莊棒球場以10：5拿下4連勝，瑞恩先發5局被敲4支安打，丟掉4分有3分責失，特別是6局續投被連敲2安後退場，留下的跑者都變成分數，獅隊更在該局敲出10支安打、攻下8分。

「他會連勝果然是有他的實力。」該局敲回2打點的陳傑憲表示：「今天剛好控球不穩，加上我們在那局也掌握換投後的攻勢，特別是要感謝（胡）金龍賢敗、陳重廷代打都敲安，才有我後續打點的機會。」

加上今天5打數2安打，陳傑憲達陣單季100安，生涯8個球季第6次叩關，在安打榜上排聯盟第三，輸給隊友蘇智傑2安、味全龍隊劉基鴻9安，陳傑憲表示：「每場比賽都做好自己的本分就好，獎項那些先不去想。」

這是獅隊隊史第3次單局敲出10支安打，前一次已是2016年，陳傑憲認為，今天球隊的感覺很不錯，第8局能夠一棒接一棒，「前陣子球隊比較低潮，希望記住這個好感覺，慢慢提升信心，去面對後面的季後賽。」

陳傑憲 陳重廷

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