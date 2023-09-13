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中職／猛獅單局8分專殺悍將 4連勝賞瑞恩首敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅投手古林睿煬。記者陳正興／攝影
統一獅投手古林睿煬。記者陳正興／攝影

統一獅隊靠著隊史第三次單局10支安打的攻勢，以10：5擊敗富邦悍將隊，取得4連勝，也是隊史近6年第3度單局攻下8分以上，而且專殺悍將。

獅隊今晚在1局上不用安打就先攻下2分，靠得是悍將先發投手瑞恩3次四壞保送後，二壘手的失誤，讓獅隊在滿壘時連跑2分回來。

6局上獅隊更讓比賽直接進入垃圾時間，先是兩支安打打退瑞恩，接著1出局後又是4支安打，2出局後4支安打，無論打得強勁或落點巧妙，就是能形成安打，悍將在瑞恩退場後換了3名投手才抓下3個出局數，但獅隊這局就靠10支安打攻下8分。

這是獅隊隊史第3次單局10支以上安打，前兩次是1999年7月2日、2016年9月25日，近6年來第3次單局攻下8分以上，前兩次分別是2022年9月15日在台南、2018年8月12日在新莊，都是單局攻下9分，特別的是，對手都是悍將。

獅隊古林睿煬自8月22日後再度在一軍先發，5局被敲4支安打，2局下被敲1支安打後，因為失誤、暴投，僅掉1分非責失分；胡智爲中繼2局，僅因被申皓瑋敲陽春砲掉分，鄭鈞仁則是在第8局登板投1局丟掉3分。

悍將先發投手瑞恩投5局被敲4支安打，自己也有3次四壞，丟掉4分有3分責失，吞下來台第1敗，中止個人4連勝。

富邦悍將 統一獅

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