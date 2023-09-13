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中職／超華麗判決！主審滾一圈 眼睛盯緊本壘正確宣判

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊申皓瑋靠投手暴投，跑回本壘得分。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊申皓瑋靠投手暴投，跑回本壘得分。記者陳正興／攝影

新莊棒球場今晚雖是統一獅對富邦悍將隊的棒球賽事，卻意外出現霹靂舞動作，主審林金達在本壘攻防戰中被絆倒，翻滾一圈後眼睛還是盯著本壘，做出跑者被觸殺的正確判決。

有趣的動作發生在2局下，當時2出局、悍將攻占二三壘，投手古林睿煬一個暴投，引起三壘跑者申皓瑋奔回本壘，捕手陳重羽回傳也暴傳，跑到三壘的林哲瑄也想拚本壘，結果林金達在地上一個側滾翻後，判決林哲瑄被觸殺出局。

經過電視轉播單位重播後，看到林金達是因為了要更換站位，剛好被要補位的陳重羽從後撞上，才看起來像是在地上表演霹靂舞的地板動作，好在時間上仍來得及看到關鍵。

中職有年度最佳美技獎，若有最佳判決獎項，林金達這個動作不僅有機會入圍，甚至有望得獎，球迷也笑說：「主審好搶戲」、「好華麗的判決」。

主審林金達側滾翻後做出判決影片：https://www.youtube.com/watch?v=k-Q1EHxq-cE

新莊棒球場今晚統一獅對富邦悍將隊之戰，主審林金達被絆倒，翻滾一圈後還是做出正確判決。圖／取自CPBL TV
新莊棒球場今晚統一獅對富邦悍將隊之戰，主審林金達被絆倒，翻滾一圈後還是做出正確判決。圖／取自CPBL TV

林哲瑄 陳重羽 霹靂舞

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