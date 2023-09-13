中職／超華麗判決！主審滾一圈 眼睛盯緊本壘正確宣判
新莊棒球場今晚雖是統一獅對富邦悍將隊的棒球賽事，卻意外出現霹靂舞動作，主審林金達在本壘攻防戰中被絆倒，翻滾一圈後眼睛還是盯著本壘，做出跑者被觸殺的正確判決。
有趣的動作發生在2局下，當時2出局、悍將攻占二三壘，投手古林睿煬一個暴投，引起三壘跑者申皓瑋奔回本壘，捕手陳重羽回傳也暴傳，跑到三壘的林哲瑄也想拚本壘，結果林金達在地上一個側滾翻後，判決林哲瑄被觸殺出局。
經過電視轉播單位重播後，看到林金達是因為了要更換站位，剛好被要補位的陳重羽從後撞上，才看起來像是在地上表演霹靂舞的地板動作，好在時間上仍來得及看到關鍵。
中職有年度最佳美技獎，若有最佳判決獎項，林金達這個動作不僅有機會入圍，甚至有望得獎，球迷也笑說：「主審好搶戲」、「好華麗的判決」。
主審林金達側滾翻後做出判決影片：https://www.youtube.com/watch?v=k-Q1EHxq-cE
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言