中職／超華麗判決！主審滾一圈 眼睛盯緊本壘正確宣判

新莊棒球場今晚雖是統一獅對富邦悍將隊的棒球賽事，卻意外出現霹靂舞動作，主審林金達在本壘攻防戰中被絆倒，翻滾一圈後眼睛還是盯著本壘，做出跑者被觸殺的正確判決。

有趣的動作發生在2局下，當時2出局、悍將攻占二三壘，投手古林睿煬一個暴投，引起三壘跑者申皓瑋奔回本壘，捕手陳重羽回傳也暴傳，跑到三壘的林哲瑄也想拚本壘，結果林金達在地上一個側滾翻後，判決林哲瑄被觸殺出局。

經過電視轉播單位重播後，看到林金達是因為了要更換站位，剛好被要補位的陳重羽從後撞上，才看起來像是在地上表演霹靂舞的地板動作，好在時間上仍來得及看到關鍵。

中職有年度最佳美技獎，若有最佳判決獎項，林金達這個動作不僅有機會入圍，甚至有望得獎，球迷也笑說：「主審好搶戲」、「好華麗的判決」。