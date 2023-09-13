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中職／豊暐聽到上一軍凌晨4點驚醒 當兵遇兄弟迷也關心

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊新秀捕手豊暐今天升上一軍。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊新秀捕手豊暐今天升上一軍。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊因昨日捕手姚冠瑋與一壘手范國宸相撞受傷，新秀捕手豊暐今天首度升上一軍心情緊張，開車北上時頻聽「詩歌」安定心神，也終於能告訴當兵同梯自己要上一軍了。

豊暐是去年季中選秀悍將第11輪指名，選秀後先去當了4個月的兵，還結識喜歡棒球的球迷朋友，只不過對方是兄弟球迷，退伍後保持聯絡，常常問豊暐「到底要上一軍了沒？」

今天悍將將豊暐升上一軍，總教練丘昌榮表示，二軍回報是他的狀況最好，雖然在二軍打擊成績不錯，但上來是寄望他的守備，打擊方面一、二軍投手還是有落差，「需要先去熟悉自己一軍投手，還要其他隊一軍打者，要做很多功課。」

豊暐表示，得知要升上一軍，心情很興奮，原本都一覺到天亮，但今天凌晨4點就驚醒，「以為要錯過報到時間。」事實上一軍下午1點會合即可。

豊暐今年在二軍出賽35場，敲出29支安打包含4發全壘打，打擊率3成19，豊暐認為自己在攻擊穩定上還要成長，長打雖然比大學時期多，但應該是受惠職棒更多的訓練量，自己也習慣這樣。

富邦悍將隊新秀捕手豊暐今天升上一軍。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊新秀捕手豊暐今天升上一軍。記者陳正興／攝影

選秀 丘昌榮 富邦悍將

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