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中職／三鬼合體！林安可重返一軍 冰冷手感調整中

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊林安可今天重返一軍。記者陳正興／攝影
統一獅隊林安可今天重返一軍。記者陳正興／攝影

統一獅隊「三鬼」重新合體，林安可今天重返一軍行列就先發第6棒，在二軍找劉育辰討論低落的打擊手感，林安可說：「還在調整中。」

林安可因打擊狀況不佳，在9月2日下放二軍調整，今天重返一軍，接著在二軍出賽4場、18打數，敲出4支安打，包含1轟、1支二壘打，今天重返一軍。

林安可表示，在二軍主要跟劉育辰討論打擊的問題，揮棒機制上有些狀況，至於先前總教練林岳平說的出棒時機問題，「就是狀況不好。」雖然在二軍有開轟，「但也不代表感覺有找回來，還在調整中。」

總教練林岳平表示，以林安可的能力，在二軍打擊成績不是升一軍的主要評估，而是如何面對一軍投手，「加上他接下來還有要代表國家出征的任務。」

林安可入選中華隊要出征杭州亞運，預計9月下旬起要離隊，賽季中間卡個國際賽，林安可說：「只能盡可能調整好自己，選手就是把自己準備好，看教練團要不要使用。」

林安可 林岳平 劉育辰

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