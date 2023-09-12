中職／周思齊致勝安、艾士特7局好投 兄弟中止3連敗
給艾士特的分數支援及時送達，中信兄弟隊在第7局從味全龍隊洋投鋼龍手中攻下2分逆轉，終場以2：1擊敗龍隊，終止3連敗，艾士特拿下第4勝，續保不敗戰績，終結者呂彥青拿下本季第19次救援成功，「超車」林凱威，單獨站上救援榜領先。
兩隊洋投上演一場精彩的投手戰，兄弟艾士特先發7局僅被敲3安打、失1分，送出9次三振，鋼龍則投7局被敲6安打、失2分。
面對艾士特，龍隊一開賽就有分數進帳，1局下吉力吉撈．鞏冠、李凱威接連敲安，攻占一、三壘，劉基鴻的高飛犧牲打送回1分。
鋼龍把關1：0領先，前6局投完只用57球，眼看完美壓制，卻在第7局碰到大亂流，一出局後被王政順敲安，陳子豪打向右外野的二壘打，王政順一口氣連跑3個壘包攻下追平分；鋼龍後續又讓詹子賢敲安、保送張志豪，滿壘局面被周思齊敲出超前安打，接著讓張仁瑋敲出雙殺打，才凍結住失血。
吳俊偉負責第8局演出三上三下，呂彥青9局登板，面對首位打者李凱威就被敲安，林智勝代打也敲出安打，面臨得點圈有人危機，連續K掉蔣少宏、林孝程解危。
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