中職／林立「撞牆」連2戰沒先發 曾總虧：林智勝滿壯的

中職樂天桃猿隊野手林立7日出賽與味全龍隊野手林智勝相撞，林立當時形容「像撞上一面牆」，10日雖有出賽但頭暈提前退場，今天也沒有在先發打序中，總教練曾豪駒笑說：「林智勝還滿壯的。」

中華職棒樂天桃猿隊野手林立7日與味全龍隊比賽時與龍隊野手林智勝相撞，倒地後腦有撞到，平時活動沒有太大的異狀，但跑步或比較大動作震動就會頭暈。

林立10日與富邦悍將比賽有先發出賽，但3局打完覺得頭暈又提前退場，昨天沒有出賽，曾豪駒今天賽前表示，林立昨天休息後感覺有好一點，今天還是要觀察訓練後的狀況。

桃猿隊今天在新莊棒球場與富邦悍將交手，林立還是沒有排在先發打序中，由林子偉先發守二壘、打6棒。野手陳俊秀也沒有排在先發打序中，曾豪駒表示，陳俊秀自打球腳有點腫脹，還需要觀察一下狀況。