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中職／洋投團寵李子強 富藍戈指名小孩要叫阿強、恩力揪逛街

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投肯特與李子強討論對戰打者。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投肯特與李子強討論對戰打者。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊李子強是洋投心中的團寵，恩力用中文傳訊息要他帶逛街，富藍戈更是愛他愛到小孩名字想取台語「阿強」。悍將球團為富藍戈在明天賽前舉辦猜性別派對，李子強下注女生。

李子強的IG限動常有與洋將互動的可愛影片，他說其實自己英文沒有很好、口說不到流暢，但是聽得懂，可以用一些簡單的詞彙讓他們理解，久而久之洋投就比較知道可以找誰聊天。

富邦悍將隊李子強。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊李子強。記者季相儒／攝影

李子強與洋將們的對話調性因人而異，肯特多是聊認真的話題，像是之前有場在台南的比賽，官方攝影捕捉到兩人並肩而坐寫筆記，看起來還更像在上數學家教。

李子強還原當時到底在幹嘛，「我在問他對戰打者的東西，他教我怎麼看數據比較好，球隊有對戰表，他用空白筆記本畫九宮格、打者弱點和優點，怎麼盡量避免不要去丟到對手好打的位置，還有各種球數打擊率、會打什麼球那些數據。」

至於恩力，都是講「幹話」比較多，日前他貼出恩力吃便當挑食的影片，李子強講起來還是很納悶，「他說中間那格甜不辣看起來很噁心，我叫他試試看，他就不要，菜也不吃。」昨天他的限動貼出逛街照片，恩力用西文問什麼時候帶他去買衣服，李子強用中文回「打中文」，恩力還真的跑去google翻譯中文給他看。

交情第一名首推富藍戈，李子強解釋：「因為我們都一起傳接，如果我下去（二軍），他就會跟教練丟，在場下也是會一直聊天。」兩人好到富藍戈說小孩要取名「阿強」，李子強笑答：「要問他老婆同不同意啦！」

富邦悍將

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