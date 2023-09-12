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棒球／世界12強預賽花落哪座球場？棒協：亞運後洽談
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布第3屆世界棒球12強賽B組預賽將於台北舉辦，引起球迷期待，是否終於有機會在台北大巨蛋看國際賽，中華民國棒球協會表示，將在杭州亞運結束後，再與有意承辦的城市洽談合作。
今天公布的12強賽主辦城市，預賽分為兩組，A組在美洲（地點待定）、B組在台灣台北登場；日本名古屋將有1場預賽開幕戰，東京巨蛋則是進行超級循環複賽及決賽。
台灣作為東道主之一，舉辦B組預賽，比賽球場尚未宣布，但主辦城市直接標示為「台北」，這項一級國際賽事能否在台北大巨蛋開打眾所矚目。
中華民國棒球協會表示，目前協會因剛舉辦完U18世界盃青棒錦標賽，目前更緊鑼密鼓準備即將到來的杭州亞運棒球賽事，將待亞運結束後，才會正式與有意願承辦的城市洽談合作事宜，俟合作夥伴確定後，將正式向體育署申請在台舉辦世界棒球12強賽預賽，也請國人拭目以待。
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