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U18世界盃／中華隊投手群表現超預期 張峻瑋投贏美國是關鍵

中央社／ 台北11日電
張峻瑋。圖／中華棒協提供
張峻瑋。圖／中華棒協提供

U18世界盃棒球賽落幕、中華隊拿下亞軍，賽前投手群是較擔心的部分，但此次團隊投手群防禦率僅0.80、表現亮眼，除了一左一右兩大王牌林維恩、孫易磊外，張峻瑋投贏美國也成關鍵。

U18世界盃棒球賽中華隊昨晚與日本爭冠，日本小球戰術連發搶分，終場以1比2吞敗、拿下亞軍，連3屆都闖進世界盃冠軍戰，2019年拿下冠軍，近兩屆都是亞軍作收。

中華隊從6月開始展開集訓，總教練吳柏宏多次提到，攻擊是這支球隊的最大優勢，集結了現階段台灣高中生最好的中心棒次打者，但隨著比賽進行，吳柏宏坦言，投手群的表現超乎教練團預期。

吳柏宏表示，從藍白賽、南部集訓，到回到北部打熱身賽，投手群一直是賽前教練團比較擔心的部分，此次可以一路打進冠軍戰，先發投手機會都可以投到基本的局數、甚至比預期的更多，讓野手群有更大的空間可以發揮。

從集訓階段開始，吳柏宏把副隊長責任交給王牌右投孫易磊，期盼他當投手群的關鍵人物，他也有做到教練團的期許，對澳洲、波多黎各先發好投，對美國後援飆速，冠軍戰對日先發表現也有水準，另一王牌左投林維恩投贏韓國、荷蘭，昨晚也有後援精彩表現。

吳柏宏點名，投手群的最大關鍵是張峻瑋複賽投贏美國，張峻瑋有出色的球速，但過往常有容易自己製造過多危機以及續航力等問題，但張峻瑋複賽第一戰對美先發投6.1局無失分，投出7次三振、飆速154公里，投出代表作。

吳柏宏表示，超級循環賽首戰對美國，張峻瑋可以投出這麼好的表現，對球隊來說非常重要，贏球帶起士氣，用最精簡的戰力拿下勝利，才可以把投手戰力保留到最後一場比賽。

棒球 球速

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