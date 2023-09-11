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中職／悍將「好YOUNG生活節」 打造歷年最大文青市集

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊攜手富邦人壽，將在9月23、24日舉辦「好YOUNG生活節」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊攜手富邦人壽，將在9月23、24日舉辦「好YOUNG生活節」。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊攜手富邦人壽，將在9月23、24日舉辦「好YOUNG生活節」，在新莊棒球場打造歷年規模最大的「好YOUNG市集」，邀球迷一起關懷地球生態，落實愛地球、擴大綠色影響力。

富邦人壽率全台企業之先，展開「河川廢棄物快篩調查」計畫，號召大家從守護一條溪開始，共同實現乾淨美麗的永續未來。富邦人壽與富邦悍將合作，在主題日兩天至富邦人壽攤位參觀愛護河川小學堂，參加有趣的遊戲互動，挑戰成功者即可獲得悍將APP點數5點，共同為環境盡一份心力。

「好YOUNG生活節」在主題日兩天悍將球團邀請市集攤位，將以在地小農、環境友善、塔羅占星、療癒好食四大主軸，打造歷年最大的「好YOUNG市集」，超過20組攤位在新莊棒球場設攤，除了有各式各樣的悍將限定聯名商品，還有場邊互動攤位。

富邦人壽長期支持國內棒球運動發展，除積極推動全民運動風氣，為倡議更多人加入企業永續主張「Stay Young」行列，本次主題日活動不僅要帶大家放鬆身心，更期盼引領大小朋友從寓教於樂過程中，認識更多環境保護及弱勢關懷議題。

來到新莊棒球場逛市集，也可以體驗好YOUNG食光，主題日兩天，只要進場出示內野實體票券或電子票券識別手環，即可兌換一份「台灣 Tryall蛋白美式曲奇餅乾－麻辣起司（30g）」，每日數量有限、送完為止。

棒球 富邦悍將

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