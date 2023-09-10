U18世界盃／中華隊防禦率0.80超狂 雙王牌都想更強大

中華隊在U18世界盃棒球賽以亞軍作收，本屆盤點團隊表現，投手堪稱最大亮點，團隊防禦率僅0.80，跌破事前預期；為中華隊扛第一戰和最終戰的孫易磊認為，第一場面對澳洲表現是關鍵，「讓大家覺得，我們可以做到。」

中華隊本屆陣容原本評估打優於投，但從預賽開始連場好投，9場賽事打完，合計61局僅責失7分，團隊防禦率只有0.80，孫易磊、林維恩、張峻瑋、林鉑濬等人，都憑藉這一戰為自己身價加碼。

孫易磊在冠軍賽先發4.1局失2分（責失1分），承擔中華隊本屆唯一敗場，確定輸球賽後，一開始還沒掉淚，在休息室裡漸漸感染大家情緒，眼淚也跟著沒忍住，「盡力拚到最後，一開始覺得還沒有接受（輸球）。」

「很可惜，不知道該怎麼說。」他坦言賽前牛棚時就感覺不到完美，「一開始動作有點跑掉，有些直球沒辦法控到想要的位置。」

孫易磊表示，經過這次U18洗禮後，感覺和世界選手還是有一點落差，知道還需要讓自己更好、更強，接下來會先到文化大學報到、上課。