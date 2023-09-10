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中職／陳鴻文太晚完成百救援 說在悍將太爛讓他們失望

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
陳鴻文是中職史上第5位達成百救援的投手。記者藍宗標／攝影
陳鴻文是中職史上第5位達成百救援的投手。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊今天頂住客場壓力，在新莊球場以7：5擊敗富邦悍將隊，終止3連敗，穩住下半季排名榜首，陳鴻文9局下順利關門，奪下本季第2次救援成功，成為中職史上第5位完成百救援的球員。

陳鴻文2013年展開中職生涯，歷經中信兄弟、富邦悍將、猿隊完成百救援紀錄，他說：「不管效力什麼球隊都有感情、沒有仇恨，成為史上第5人覺得很幸運。」

悍將兩年前就替陳鴻文做好百救援商品，他到今年轉戰猿隊才完成紀錄；悍將員工今天賽後送上小商品，陳鴻文很開心收下，還拍了照片，他說：「悍將早就做好商品，自己投得太爛，讓他們失望了。」

陳韻文目前144救援是史上救援王，接著是林岳平129、賈西124、陳禹勳119、陳鴻文100救援，接下來就看李振昌沒有機會達陣，還差19救援。

陳鴻文表示，百救援沒什麼意義，球隊贏球最重要，不管先發、後援都一樣，什麼角色都要適應、做好工作，在職棒就是要想辦法活下去。

他說：「感激待過的每支球隊，場上是敵人、場下是朋友，猿隊有很多人可以投球，剛好今天輪到我。」

陳鴻文 富邦悍將 中職

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