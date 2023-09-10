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U18世界盃／連2亞今年感覺更痛 王念好：因為失誤輸掉

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華隊隊長王念好。記者侯永全／攝影
中華隊隊長王念好。記者侯永全／攝影

連兩年出戰U18世界盃棒球賽，都在冠軍賽嘗到輸球滋味，中華隊隊長王念好難掩失落，今天他的失誤釀成日本隊單局攻下2分逆轉戰局，在這場1：2的敗仗之後更顯難受。

「其實到這種球賽，就是比心態、比誰的臨場反應更好。」王念好表示，大家表現都很棒，一起堅持到最後一場，「雖然結果不是我們想要的。」

王念好的語氣數次停頓，此役關鍵轉折就發生在他身上，4局上面對三壘方向滾地球，他接球後傳一壘發生暴傳，讓日本跑回超前分，最終也以1分之差決定此役勝負。

王念好連兩屆參戰U18世界盃，去年在冠軍賽輸給美國隊，今年輸給日本。比起兩座亞軍的感受，他直言今年感覺更可惜，「有機會贏球，因為失誤，輸掉這場比賽。」他在2局上剛在處理三壘方向滾地球時，不慎被擊中重要部分，忍痛傳一壘完成封殺後才倒地，防護員上前了解狀況、疼痛緩解後，笑笑站起身來，被問到這記強襲球是否影響到後續守備，王念好明確回應：「沒有影響。」

參戰U18的收穫，王念好說是享受大賽壓力、吸收經驗，雖然無緣將冠軍留在台灣，「這是我們繼續努力的目標。」

結束在學生棒球時代的最終戰，王念好下一站就要向富邦悍將隊報到，現階段還無法思考太多，「先好好休息，之後進去職棒，再想一下要做什麼。」

王念好 棒球 富邦悍將

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