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中職／郭俊麟單局爆不敵猿隊 陳俊秀超狂5安平個人紀錄
富邦悍將隊投手郭俊麟「單局爆」，4局上被樂天桃猿隊狂攻6分種下敗因，終場以5：7輸球，悍將隊終止2連勝、猿隊中斷3連敗，陳俊秀單場5次打席都是安打，獲選單場MVP。
猿隊先發投手黃子鵬投5.2局，被揮出7支安打，失5分（4分自責）奪勝，本季戰績8勝7敗、防禦率3.77，和中信兄弟隊鄭浩均並列本土投手最多勝。陳鴻文9局救援1局無失分，完成生涯第100次救援。
猿隊全場揮出12支安打，陳俊秀繼2018年6月3日對統一獅隊之戰後，第2次出現單場5支安打，追平個人最佳紀錄。
猿隊首局就有攻勢，陳俊秀安打、廖健富保送，再靠梁家榮安打攻下全場第1分。
悍將隊2局下反攻，王正棠二壘打、申皓瑋安打，加上黃子鵬牽制失誤，扳成1：1平手。
3局下悍將隊攻勢再起，李宗賢、張進德、范國宸、申皓瑋、林哲瑄密集安打攻下4分，足足打了一輪，拉大到5：1領先。
猿隊4局上還以顏色，梁家榮率先二壘打，接著成晉、張閔勛、陳晨威、郭永維、陳俊秀、廖健富都揮出安打，單局7安進帳6分，打了10人次才結束這半局，以7：5超前比數。
郭俊麟先發3.2局退場，被揮出9支安打、保送1次，失7分吞敗，寫下本季單場失分最高紀錄，6分自責更是生涯單場最多，戰績掉到2勝4敗、防禦率5.36。
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