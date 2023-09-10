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U18世界盃／惜敗…中華隊1:2輸球居亞軍 日本首度稱霸

U18世界盃／惜敗…中華隊1:2輸球居亞軍 日本首度稱霸

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
柯敬賢首局的安打幫助中華隊先馳得點。記者侯永全／攝影
柯敬賢首局的安打幫助中華隊先馳得點。記者侯永全／攝影

本屆的世界青棒之巔，由日本隊首度攻頂，中華隊今天在U18世界盃棒球賽冠軍賽以1：2不敵日本隊，8連勝後的第1敗來得不是時候，未能將冠軍留在台灣，屈居亞軍，日本則是隊史首度奪冠。

此戰在天母棒球場湧入1萬人滿場觀戰，中華隊由孫易磊先發4.1局共用70球，被敲2安打、失2分（責失1分），3次保送的出現，成為日本開啟攻勢的間隙。

孫易磊第1局就以保送開局，讓日本攻勢一度進占三壘，力保不失後，隊友馬上在下半局幫他打分數，邱鑫敲安靠推進、暴投站上三壘，陣中打擊表現最穩健的柯敬賢，如同NPC般再度輸出安打，為中華隊首開紀錄。

中華隊在4局上經歷另一次危機，緒方漣開局選到保送，日本小球戰術奏效，連續執行短打，先推進二壘，丸田湊斗再跑出一支內野安打，高中一樹打向三壘方向，王念好接球後傳一壘發生大暴傳，日本跑回2分逆轉戰局。

孫易磊第5局一出局後再度投出保送，中華隊在此時換上左投林維恩接手，連續抓下2出局數穩住陣腳，第5局也一度面臨一、三壘有人危機，連飆2K安全下庄。

面對日本王牌左投前田悠伍，中華隊有效攻勢不多，首局攻下1分後就一直被封鎖，第6局許庭綸的安打開局，靠推進、暴投攻占三壘，但攻勢總缺臨門一腳。

中華隊7局下最後反撲，首位打者張趙紘打向三壘方向的滾地球因失誤上壘，陳睦衡代打未能建功，邱鑫打向二壘方向的滾地球，成為最後出局數，中華隊以1分之差落敗。

中華隊先發投手孫易磊投4.1局失2分（責失1分）。記者侯永全／攝影
中華隊先發投手孫易磊投4.1局失2分（責失1分）。記者侯永全／攝影

中華隊 棒球

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