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中職／邱智呈首局砲轟鄭浩均 布雷克讓兄弟掛蛋奪MVP

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
獅隊開路先鋒邱智呈首局首打席全壘打，攻下勝利打點。圖／統一獅隊提供
獅隊開路先鋒邱智呈首局首打席全壘打，攻下勝利打點。圖／統一獅隊提供

統一獅隊洋投布雷克今天先發6局只失1分，有效壓制中信兄弟隊打線，獅隊全場10支安打，邱智呈、林岱安先後開轟，終場以5：1獲勝，最近拚出3連勝，也讓兄弟吞下3連敗。

布雷克投89球完成6局任務，被揮出3支安打、保送1次，飆出5次三振，以優質內容奪勝，獲選單場MVP，本季戰績6勝7敗、防禦率3.57。

獅隊開路先鋒邱智呈開賽第3球就開轟，生涯第3轟出爐，也是第2支首局首打席全壘打。

林岱安2局上轟出陽春砲，本季第2轟出爐，4局上林子豪、黃勇傳、林靖凱安打再下一城，獅隊變成3：0領先。

獅隊7局上攻勢再起，黃勇傳、林靖凱連續安打，邱智呈犧牲觸擊形成二、三壘有人，蘇智傑關鍵三壘打攻下兩分打點，拉大成5分領先，兄弟大勢已去。

兄弟面對獅隊3名投手布雷克、胡智爲、林詔恩，全場只有4支安打，前8局一路掛零，9局下王政順從林詔恩的手中轟出陽春砲，生涯第4轟出爐，終場仍以4分之差落敗。

兄弟先發投手鄭浩均投6局，被揮出7支安打、保送兩次，失3分吞敗，挑戰本季第9勝失利，吞下第5敗。

獅隊洋投布雷克優質先發奪勝，獲選單場MVP。圖／統一獅隊提供
獅隊洋投布雷克優質先發奪勝，獲選單場MVP。圖／統一獅隊提供

布雷克 邱智呈

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